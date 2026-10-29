Синоптик Позднякова предупредила о заморозках и первом снеге в начале ноября

Температура воздуха в Московском регионе начнет опускаться до отрицательных значений в конце первой пятидневки ноября. Об этом 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью столбики термометров покажут до -2...-3 градусов, также ожидаются осадки в смешанной фазе, что приведет к риску образования гололедицы.

«В конце первой пятидневки характер погоды изменится. Температура понизится в ночные часы и будет отрицательная — до -2…-3. Но самое главное, что будут уже осадки в смешанной фазе. Их сочетание с отрицательной температурой в ночные часы — это опасно, потому что могут образовываться гололедные явления», — сказала метеоролог.

Она призвала жителей воспользоваться хорошей погодой в предстоящие выходные, чтобы перейти на зимний режим.

Подробно о том, стоит ли ждать снега этой зимой, — в нашей статье.