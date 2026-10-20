Кряквы на зажировке. В Омской области птицы перед миграцией набрали рекордный вес

Кряквы в Омской области перед миграцией набрали до двух килограммов

Осенью кряквы в Омской области переходят на усиленное питание и собираются в крупные стаи. Так птицы готовятся к дальнему перелету или зимовке на водоемах, которые не замерзают, сообщило региональное Управление по охране животного мира на платформе «Макс» .

После размножения и линьки взрослые утки и подросший молодняк объединяются в большие группы. Днем они отдыхают на открытой воде и песчаных отмелях, а в сумерках отправляются кормиться, в том числе на поля. Там кряквы находят семена злаков и накапливают энергетические запасы.

В ведомстве пояснили, что перед миграцией масса птиц увеличивается примерно с 800 граммов весной до двух килограммов осенью. Этот запас помогает кряквам выдерживать холод и продолжительные перелеты.

Инспекторы также отметили рост численности крякв. Часть птиц остается на зиму в городах и поселках, где на незамерзающих водоемах доступен корм.

В конце сентября сотрудники Московского зоопарка рассказали, что знаменитый манул Тимофей приступил к осенней зажировке, его вес достиг пяти килограммов.