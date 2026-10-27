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    Метеоролог Ильин спрогнозировал устойчивый снег в Подмосковье к концу ноября

    К концу ноября постоянный снежный покров установится как минимум на севере и востоке Московской области. Такой прогноз дал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает «Ридус».

    По прогнозу метеоролога центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в начале ноября в Москве и области станет пасмурнее, холоднее и влажнее. Дожди сменятся снегом 3–4 ноября. Во второй половине недели дневная температура снизится до 0 °С, местами может появиться временный снежный покров.

    Ильин ожидает снегопады практически до конца первой декады ноября. По его оценке, первый снег может сохраниться до 10 ноября: он ляжет на охлажденную поверхность, а ночные температуры в начале месяца будут слабоотрицательными. Вероятность дальнейшего потепления прояснится только в начале второй декады.

    Севернее Подмосковья снежный сезон, по прогнозу Ильина, начнется в первых числах ноября. К концу первой декады высота покрова может достичь 20–25 см на севере Ивановской области, местами в Ярославской и на востоке Костромской области. Для таяния такого снега потребуется длительное тепло.

    В первые дни ноября в столичном регионе днем ожидается +3…+8 °С, ночью — около нуля. После 5 ноября дневная температура не превысит +5 °С, по ночам прогнозируются заморозки.

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