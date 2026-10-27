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    Автоэксперт Ладушкин посоветовал выбирать на зиму резиновые коврики

    Зимой салон автомобиля лучше защищают резиновые коврики с высокими бортиками или сотами для удержания воды. Такие рекомендации дал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT.

    Главная задача ковриков зимой — не допустить попадания воды на ковролин салона, пояснил эксперт. Снег с обуви тает, а вместе с ним на покрытие могут попасть грязь, соль и реагенты, которые трудно отмыть. Избыток влаги вызывает постоянную сырость и скапливается под ковролином, который сложно высушить.

    Ладушкин также посоветовал выбирать коврики с надежным креплением к полу, чтобы они не смещались при посадке и высадке. Ворсовые модели без резинового основания не удерживают воду и соль, поэтому эксперт назвал их бесполезными зимой.

    Коврик должен легко выниматься и укладываться обратно. Если доставать его неудобно, воду можно пролить в салон. По словам Ладушкина, сырость вредит кузову и электропроводке, а также вызывает постоянное запотевание стекол.

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