Последний подарок октября: что превратило погоду на выходных в аномалию
В центральной полосе России затянулась довольно неплохая для второй половины осени погода. Какой она будет в Москве и Подмосковье в выходные и начале следующей недели — в материале 360.ru.
Какой будет погода в выходные
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИС «Вести» отметил, что настолько теплой погоды в столице не было более века: ясно, сухо и на несколько градусов выше нормы.
«Очень близко к рекорду 103-летней давности, когда 25 октября 1923 года в Москве максимальная температура воздуха составила +14,9», — подчеркнул он.
С синоптиком согласился и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с 360.ru он отметил, что в выходные ожидается +1…+6 градусов ночью и около +11…+13 днем.
У нас очень хорошая погода для конца октября на эти выходные. <…> Солнечно, сухо, слабый юго-восточный ветер. Такой небольшой презент от октябрьской погоды.
Шувалов посоветовал не оставаться дома и, пользуясь случаем, отправиться и в субботу, и в воскресенье на прогулку.
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков добавил, что Москва и область попали под влияние антициклона, центр которого расположился над Татарстаном, а сам он охватил огромную территорию — от Архангельска до Ростова-на-Дону.
Высокое давление малоподвижно, практически стоит на одном месте неделю и будет еще столько же стоять. Мы находимся с краю антициклона, но под высоким давлением. В течение недели оно будет чуть-чуть падать. Именно из-за высокого давления сегодняшний мелкий дождик подошел к нам и проскользил мимо.
В субботу и воскресенье собеседник 360.ru пообещал переменную облачность без осадков, но с юго-восточным ветром. Такая погода больше характерна для конца сентября или начала октября.
Цыганков подчеркнул, что температура сейчас примерно на четыре градуса выше нормы и останется такой на следующей неделе.
«Весь холод ушел на юго-восток, в Омске, Новосибирске, Казахстане на четыре градуса холоднее нормы. А на всей европейской части и севере Урала — положительная аномалия», — заключил он.
Когда в Москве и Подмосковье похолодает
Последним относительно погожим днем Тишковец назвал понедельник, когда под утро столбики термометров покажут +2…+5. Незначительно потеплеет после полудня — до +9…+12, усилится ветер.
«Деревья еще горят золотом и багрянцем, но их убранство из-за усиления ветра до 5-10 метров в секунду заметно потеряет свою плотность: листва поредеет», — предупредил синоптик.
По его словам, во вторник золотая осень потускнеет, в столичный регион прорвется холодный фронт, небо затянет тучами, и начнутся дожди. И хотя тепло уйдет резко, температурный фон понизится до нормы климата: в течение суток воздух прогреется до +3…+8.