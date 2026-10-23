Последний подарок октября: что превратило погоду на выходных в аномалию

В центральной полосе России затянулась довольно неплохая для второй половины осени погода. Какой она будет в Москве и Подмосковье в выходные и начале следующей недели — в материале 360.ru.

Какой будет погода в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИС «Вести» отметил, что настолько теплой погоды в столице не было более века: ясно, сухо и на несколько градусов выше нормы.

«Очень близко к рекорду 103-летней давности, когда 25 октября 1923 года в Москве максимальная температура воздуха составила +14,9», — подчеркнул он.

С синоптиком согласился и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с 360.ru он отметил, что в выходные ожидается +1…+6 градусов ночью и около +11…+13 днем.