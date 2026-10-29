Географ Тишков оценил вероятность превращения острова Нордовый в полуостров

Остров Нордовый в Кизлярском заливе Каспийского моря с высокой вероятностью окончательно соединится с материком из-за продолжающегося обмеления. Об этом 360.ru рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков

«Вероятность очень большая. И этот остров, и еще десятки других островов станут частью суши. И в Азербайджане, и в России, то есть в Дагестане, и в Казахстане уже достаточно много таких островов стали частью суши», — рассказал Тишков.

При этом географ не исключил обратного процесса.

«Не исключаю, что следующий цикл подъема уровня Каспийского моря приведет к тому, что вновь появятся острова, которые вернутся на свои прежние места», — отметил ученый.

Согласно данным Русского географического общества, с 1930 по 1977 год уровень Каспия снизился примерно на три метра, а в 1978–1995 годах поднялся на 2,4 метра.

Подробнее о том, что происходит с островом Нордовый, — в материале 360.ru.