Автомобилистам посоветовали сменить шины до первых заморозков

Сеть шинных центров «Колесо.ру» рекомендовала водителям в Туле заранее подготовить автомобиль к зиме и не откладывать смену шин до первого снега. Об этом сообщила компания.

По словам директора группы магазинов «Колесо.ру» Александра Куракова, туляки все чаще выбирают шины заблаговременно.

«Люди хотят спокойно выбрать, примерить варианты и точно знать, что к первому снегу все готово. Это самый правильный подход, потому что безопасность не любит суеты!» — сказал он.

В компании отметили, что осенью в регионе погода непредсказуема, а для опасности на дороге достаточно ночных заморозков. В «Колесо.ру» работают два торгово-сервисных центра в Туле — на улице Курковой, 32 и на улице Рязанской, 34Г.

Автовладельцам напомнили, что в сети действует акция «Купи сейчас — забери потом!»: комплект шин можно приобрести заранее, а храниться он будет бесплатно до конца октября. Также доступны онлайн-запись на конкретное время, выделенные слоты для клиентов сети и несколько рабочих постов в центрах, пишет ТСН24.