Ученый РАН предупредил о риске распространения болезней среди каспийских тюленей

Снижение уровня Каспийского моря и соединение островов с материком могут повысить риск распространения инфекционных заболеваний среди каспийских тюленей. Об этом 360.ru рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.

«Есть проблема нерпы. Она живет на островах, на льду размножается. А если остров соединяется с сушей, туда могут заходить дикие животные и переносить заразные болезни. У нерп может возникать эпизоотия», — пояснил Болгов.

Ученый подчеркнул, что речь идет об опасности для животных, которые прежде находились в относительной безопасности благодаря изолированности островов. При соединении таких территорий с материком естественная преграда для наземных животных исчезает.

Одним из примеров изменения береговой линии стал остров Нордовый в Кизлярском заливе. Из-за снижения уровня Каспия он постепенно соединяется с материком.

Подробнее о последствиях обмеления Каспия — в материале 360.ru.