360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ночь на 1 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

    Ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени в столичном регионе. Об этом сообщил ТАСС на основании данных Гидрометцентра.

    Столбики термометров на главной метеостанции Москвы на ВДНХ опустились до -0,8 градуса. В других районах города было чуть теплее — в Тушино +0,9 градусов, а в центре у гостиницы «Балчуг» +4.

    До этого самой холодной была ночь на 20 октября, когда на ВДНХ зафиксировали температуру -0,1 градуса.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с понедельника в регионе начнется похолодание, погода станет пасмурной. Во вторник и среду местами возможен снег с дождем.

    Читайте также

    Садоводам рассказали, зачем поливать деревья и кустарники в ноябре

    Синоптик предупредил москвичей о мокром снеге во вторник

    Магнитная буря неожиданно началась на Земле

    Садоводам рассказали, зачем поливать деревья и кустарники в ноябре

    Синоптик предупредил москвичей о мокром снеге во вторник

    Магнитная буря неожиданно началась на Земле