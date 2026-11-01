Ночь на 1 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени в столичном регионе. Об этом сообщил ТАСС на основании данных Гидрометцентра.

Столбики термометров на главной метеостанции Москвы на ВДНХ опустились до -0,8 градуса. В других районах города было чуть теплее — в Тушино +0,9 градусов, а в центре у гостиницы «Балчуг» +4.

До этого самой холодной была ночь на 20 октября, когда на ВДНХ зафиксировали температуру -0,1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с понедельника в регионе начнется похолодание, погода станет пасмурной. Во вторник и среду местами возможен снег с дождем.