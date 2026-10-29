Географ Тишков предупредил о риске затопления построек на обмелевшем Каспии

Строительство на территориях, освободившихся после отступления Каспийского моря, может обернуться затоплением объектов при новом повышении уровня воды. Об этом 360.ru рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков.

Ученый напомнил, что подобная ситуация уже возникала во второй половине прошлого века.

«Когда в конце 70-х годов уровень моря опустился до отметки минус 29 метров, это была катастрофическая осушка. А в 90-х годах уровень поднялся до минус 26,6 метра. То, что было освоено на осушенных территориях, в некоторых местах успели застроить. И мы наблюдали, как целые заводы, рекреационные зоны, пионерлагеря уходили под воду», — рассказал Тишков.

По его словам, при освоении освободившихся земель необходимо учитывать циклические изменения уровня Каспия. В противном случае собственники могут столкнуться с последствиями затопления.

Подробнее о колебаниях уровня Каспия — в материале 360.ru.