Синоптик предупредил москвичей о мокром снеге во вторник

В Московском регионе со 2 ноября начнется резкое похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Воскресенье 1 ноября — последний день затянувшегося бабьего лета, с малооблачной относительно теплой погодой и без осадков. С понедельника в регионе начнет холодать, дневная температура понизится до +4…+7, в сумерках -1…+2, небо затянут облака, возможен туман.

Во вторник местами может пройти первый в сезоне символический мокрый снег. Под утро столбики термометров опустятся до -2…+1, днем не поднимутся выше +2…+5. Пасмурно будет и в среду.

«В ночь на четверг слабые заморозки и гололедица, днем пройдет теплый фронт с небольшими осадками, +2…+5. В пятницу осадки продолжатся. Предзимье», — заключил синоптик.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег может лечь в Москве во второй половине ноября. Месяц, вероятно, будет теплее климатической нормы.