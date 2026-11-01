360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Синоптик раскрыл, когда Москву завалит первым снегом

    Синоптик Позднякова: первый снег в Москве выпадет в середине ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Жителям российской столицы стоит ожидать первого снега не раньше середины ноября. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, специалистку процитировало РИА «Новости».

    Синоптики прогнозируют теплое начало последнего осеннего месяца в Москве. Жарко не будет, но первые 10 дней ноября столбики термометра покажут плюсовые значения.

    После 15 ноября климатическая ситуация изменится. Начнутся похолодания, появится и первый снег — Позднякова отметила, что это не точно.

    Кроме того, сугробов на улице не останется. Ноябрь порадует москвичей еще несколькими днями теплой погоды, поэтому снег растает.

    В Подмосковье устойчивый снежный покров может появиться в конце ноября. По прогнозу синоптика Ильина, сугробов стоит ожидать как минимум жителям севера и востока Московской области.

    Читайте также

    Садовод раскрыла, при какой температуре воздуха надо окучивать розы

    Москвичам рассказали о погоде на эту неделю

    Поезд Деда Мороза в этом сезоне стартует 8 ноября

    Сгорел за три дня. От чего умер кот из Петрозаводска и как спасти своего питомца

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Сами вырастут, как грибы». Психолог назвала самую частую причину, почему дети сбегают из дома

    Участницы конкурса «Имя ее — Мама» защитили перед жюри свои социальные проекты

    Мошенники начали рассылать письма про выплаты перед Днем народного единства

    Москвичам пообещали теплую комфортную погоду 28 октября

    Фейк: тарифы на коммуналку для москвичей выросли почти в два раза

    От неваляшки до Щелкунчика. Что означали загадочные броши Набиуллиной и почему она перестала их носить

    С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезд

    Россиянам объяснили, почему важно помнить о восстании в Собиборе

    Grzegorz W. Tężycki