Синоптик раскрыл, когда Москву завалит первым снегом

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве выпадет в середине ноября

Жителям российской столицы стоит ожидать первого снега не раньше середины ноября. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, специалистку процитировало РИА «Новости» .

Синоптики прогнозируют теплое начало последнего осеннего месяца в Москве. Жарко не будет, но первые 10 дней ноября столбики термометра покажут плюсовые значения.

После 15 ноября климатическая ситуация изменится. Начнутся похолодания, появится и первый снег — Позднякова отметила, что это не точно.

Кроме того, сугробов на улице не останется. Ноябрь порадует москвичей еще несколькими днями теплой погоды, поэтому снег растает.

В Подмосковье устойчивый снежный покров может появиться в конце ноября. По прогнозу синоптика Ильина, сугробов стоит ожидать как минимум жителям севера и востока Московской области.