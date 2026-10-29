29 октября 2026 20:30 Каспий забирает острова у России. Почему Нордовый может исчезнуть с карты Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Каспийское море отступает, меняя очертания побережья и судьбу расположенных на нем островов. Один из них, Нордовый, постепенно соединяется с материком. Чем изменение береговой линии грозит окружающей среде — в материале 360.ru.

Что происходит с островом Нордовый Остров Нордовый в Кизлярском заливе Каспийского моря постепенно превращается в полуостров. Вода отступает, мелководные проливы между ним и материком осушаются, а прежде разделенные участки суши соединяются. Об этом сообщили специалисты Института океанологии в исследовании, опубликованном Русским географическим обществом. Площадь Нордового составляет около 630 тысяч квадратных метров. Остров необитаем, его территория используется птицами для гнездования. При дальнейшем снижении уровня Каспия он может окончательно утратить статус острова. Изменения происходят на фоне ускорившегося обмеления Каспия. По данным Института океанологии, за последние пять лет уровень моря снизился примерно на полтора метра. Анализ спутниковых снимков северной части моря за пять лет показывает, что сейчас уровень снижается примерно на 20 сантиметров в год. Если тенденция сохранится, за следующие два десятилетия Каспий может потерять еще четыре-пять метров уровня.

Фото: РИА «Новости»

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков в беседе с 360.ru отметил, что превращение островов в часть материка — распространенное для Каспия явление. По его словам, за последние сто лет море неоднократно отступало, обнажая обширные участки дна. «Остров — это только один остров. Таких островов в дельте Волги десятки, которые были островами, а стали частью суши. Были полуостровами, стали продолжением суши. Конфигурация островов менялась в связи с тем, что море отступало с разной скоростью. Так что не надо думать, что это какое-то уникальное явление», — подчеркнул географ. Каспий может снова подняться Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов в беседе с 360.ru объяснил, что происходящее с Нордовым — лишь один из примеров масштабного изменения береговой линии Каспия. По его словам, аналогичные процессы затрагивают десятки островов. При этом специалист считает вполне вероятным обратный сценарий.

Есть вероятность, и великая, что уровень Каспийского моря снова повысится. Но только это не сегодня и не завтра произойдет. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет мы будем находиться еще на низких отметках. Дальше прогноз такой, что вполне вероятно, что уровень воды поднимется еще на метр-два Михаил Болгов Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог

Болгов подчеркнул, что долгосрочные колебания уровня Каспия невозможно предсказать с высокой точностью. Они зависят от климатических процессов, прежде всего от количества осадков, речного стока и испарения. «Мы можем предсказать погоду на месяц, от силы на неделю. Уровень Каспия можем предсказать на полгода вперед. А вот долгосрочные колебания предсказать нельзя. Можно только дать примерный интервал, в котором он будет колебаться. Вот этот интервал как раз говорит о том, что пройдет несколько лет — и вполне возможен подъем уровня опять вверх, как было уже не раз», — пояснил специалист.

Интересно По данным Русского географического общества, с 1930 по 1977 год уровень Каспийского моря снизился примерно на три метра. Однако затем тенденция развернулась: в 1978–1995 годах вода поднялась на 2,4 метра.

Аркадий Тишков рассказал, что в конце 1970-х годов участвовал в работе комиссии, изучавшей последствия обмеления Каспия, а затем наблюдал, как море возвращалось на ранее осушенные территории. К тому времени на некоторых участках успели построить промышленные и рекреационные объекты. «Когда в конце 70-х годов уровень моря опустился до отметки минус 29 метров, это была катастрофическая осушка. А в 90-х годах уровень поднялся до минус 26,6 метра. То, что было освоено на осушенных территориях, в некоторых местах успели застроить. И мы наблюдали, как целые заводы, рекреационные зоны, пионерлагеря уходили под воду в связи с подъемом уровня Каспийского моря», — рассказал Тишков. Чем исчезновение островов грозит животным Соединение островов с материком меняет условия существования животных. Территории, которые прежде были изолированы водой, становятся доступными для наземных хищников и других животных. По словам Болгова, особую опасность это может представлять для каспийских тюленей, нерп. «Есть проблема нерпы. Она живет на островах, на льду размножается. А если остров соединяется с сушей, туда могут заходить дикие животные и переносить заразные болезни. У нерп может возникать эпизоотия. Есть такое опасение: когда острова начинают соединяться с сушей, дикие животные и одичавшие собаки проникают на них и начинают распространять разные болезни среди тех животных, которые до этого находились в некоторой безопасности», — объяснил гидролог.

Фото: РИА «Новости»

Специалисты Института океанологии предупреждают и о других последствиях обмеления. Сокращение площади мелководных акваторий меняет условия нереста и нагула рыб, а также расположение кормовых угодий. На первых этапах появление новых отмелей может создавать дополнительные места для отдыха птиц, однако дальнейшее отступление воды способно нарушить сложившиеся экосистемы. Изменения затрагивают не только животных. Обмеление осложняет подход судов к портам, увеличивает потребность в дноуглубительных работах и создает дополнительные расходы для прибрежной инфраструктуры. Под угрозой оказываются и привычные районы рыболовства. По мнению Тишкова, природные экосистемы Каспия за длительное время приспособились к периодическим колебаниям уровня моря. При возвращении воды могут восстанавливаться нерестилища рыб, места отдыха каспийских тюленей и территории, используемые водоплавающими птицами. «На самом деле природа приспособилась к таким циклам изменения уровня Каспийского моря. А вот человек никак не приспособится, все норовит решить вопрос, можно ли строить на этих осушенных землях», — отметил географ.

Фото: РИА «Новости»

Одни острова исчезают, другие появляются Пока Нордовый постепенно соединяется с материком, в других районах морское дно выходит на поверхность и образует новые участки суши. В июне 2025 года Российская академия наук сообщила, что экспедиция Института океанологии имени Ширшова подтвердила существование нового острова в российской части Каспийского моря, примерно в 30 километрах к юго-западу от острова Малый Жемчужный, расположенного у побережья Астраханской области. Впервые осушение банки Средняя Жемчужная заметили на спутниковых снимках в ноябре 2024 года. Позднее ученые обследовали район и сняли остров с квадрокоптера. Исследователи предполагают, что при дальнейшем снижении уровня моря новая суша может увеличиться в размерах и стать местом гнездования редких птиц и лежбища каспийских тюленей. О появлении еще одного острова, на этот раз у побережья Казахстана, в августе 2026 года сообщил основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов. По его словам, остров Рыбачий находится в Мангистауской области, примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и в 30 километрах от села Баутино. Новый участок суши удалось снять с воздуха.

Интересно Появление земли над поверхностью воды еще не означает, что она окончательно превратилась в остров. Специалисты Института океанологии объясняют: недавно обнажившиеся отмели могут возвышаться над морем всего на 20-80 сантиметров. Штормы, ледовые процессы и временное повышение уровня воды способны изменить их очертания или вновь скрыть под водой. Для признания новых участков полноценными островами необходимы продолжительные наблюдения. Дополнительными признаками устойчивости территории ученые считают появление растительности и постоянное использование суши птицами для гнездования.