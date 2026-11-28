В тесной вологодской «трешке» от голода тихо угасла пятилетняя малышка. Десять ее выживших братьев и сестер врачи вынесли из квартиры на руках в тяжелейшем состоянии. Соседи клялись, что в многодетной семье все спокойно. Какое темное прошлое скрывал глава семейства, что известно о трагедии в Вологде и какую правду раскрыл об отце и матери их старший сын?

Что произошло в Вологде, где умерла девочка В четверг, 26 ноября, мать многодетного семейства в Вологде вызвала скорую помощь своей пятилетней дочери. Медики обнаружили девочку в состоянии крайнего истощения и обезвоживания. Спасти ее не удалось. Врачи оценили обстановку в квартире и немедленно забрали в стационар остальных детей, от 10-месячного младенца, до подростка 16 лет. Девятерых госпитализировали, еще один, семилетний мальчик, попал сразу в реанимацию. Помощь пришла относительно вовремя. Ребенка уже стабилизировали, его жизни ничего не угрожает. Родителей детей отправили в Следственный комитет. На допросе мать объяснила, что намеревалась «откормить дочь кашей» и поэтому не обращалась к врачам ранее. Ей также казалось, что никто из ее детей «никогда не терял в весе». На вопрос следователя о том, как она оценивает свою причастность к преступлению, женщина назвала себя «отвратительной матерью».

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что раскрыл сын семьи, где умерла девочка в Вологде Родителям погибшей девочки, Николаю и Вере, по 38 лет. Первого ребенка они завели еще в 18-летнем возрасте. Затем дети появлялись в семье примерно каждые два года, к 2026 году пара завела 12 наследников. Старший, которому исполнилось 20, съехал в отдельную квартиру. Остальные продолжали жить в типовой «трешке»площадью около 50 квадратных метров. Как рассказывал старший ребенок kp.ru, детям приходилось спать на кроватях в три яруса. В беседе с прессой молодой человек отметил, что его мать часто проводила время у плиты и готовила много, чтобы хватило всем детям. Никаких наказаний с лишением ужина в семье не практиковали. «Я сам в шоке от произошедшего. Не могу понять, как это случилось. Там нормальная квартира <…> Не было такого, что у них нет еды. Больше были хотелки всякие, вроде купите мне „Айфон“», — рассказал парень.

Фото: 360.ru

Что рассказали друзья и родные о семье, где умерла девочка В том же интервью сын многодетной матери указал, что не всегда понимал ее мотивацию. Рождение 12 детей подорвало здоровье женщины. Однако никто из братьев и сестер при этом никогда не жаловался ему на жизнь. Близкие семьи также были шокированы произошедшим. В разговоре с kp.ru одна из родственниц заявила, что мать «сейчас сама в ужасе и не понимает, как это могло произойти». Подруга того же семейства уверила, что оба родителя любили своих детей, никаких ссор в квартире не было. Она отвергла и сообщения об антисанитарии, которые появлялись в прессе. По ее словам, иногда дети просто разбрасывали по комнатам свои вещи, что вполне объяснимо при таком количестве человек в квартире. Также женщина списала худобу детей на «конституцию» их отца, стройного человека. По мнению собеседницы прессы, в школе над ребятами могли подшучивать — мол, «недоедают».

Видео: 360.ru

Что известно о семье, где умерла пятилетняя По меркам провинциального города бюджет многодетной пары выглядел более чем внушительно. Каждый месяц государство перечисляло на счета супругов детские пособия в размере до 200 тысяч рублей, это 2,5 миллиона рублей в год. Квартира у семьи в собственности, платить за нее не приходилось. Отец до недавнего времени работал водителем, его старший сын рассказывал, что тот был и автомехаником, притом зарабатывал хорошо. Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов сообщил, что отец семейства отказывался от бесплатных продуктовых наборов. Мужчина уверял специалистов, что сам зарабатывает достаточно и считает неприемлемым брать продовольственную помощь. Куда именно уходили миллионные пособия, сейчас выясняют следователи. При больших ежемесячных доходах пара умудрилась накопить около миллиона рублей долгов по кредитам и счетам за коммуналку.

Фото: 360.ru

Неожиданный факт о семье Проверка показала, что трагедия в вологодской квартире не должна была стать неожиданностью для надзорных ведомств. В поле зрения инспекторов ПНД супруги попали еще шесть лет назад. С 2020 года семья числилась на профилактическом учете. Социальные службы обращали внимание на антисанитарию в квартире, пропуски школьных занятий и детского сада, а также нерегулярное посещение медицинских учреждений. Последний визит сотрудников соцзащиты состоялся 12 ноября, всего за 13 дней до смерти девочки. Как рассказал министр соцзащиты Александр Ершов, специалисты пришли помочь с уборкой. В квартире они застали двух детей. Мать находилась на даче с младшими и общалась с социальными работниками по телефону. Также министр объяснил, что из 11 несовершеннолетних дошкольное учреждение посещали только трое малышей. Еще в апреле 2026 года педагоги заметили следы побоев на теле шестилетнего сына супругов. Осенью мальчик по возрасту должен был сесть за парту в первом классе, но родители не пустили его в школу и оставили в подготовительной группе. Телеграм-канал Mash утверждает, что сотрудники детского учреждения пытались зайти к семье и поговорить с матерью. Та дверь им не открыла. В итоге пообщаться с проблемной семьей педагогам удалось только через месяц.

Фото: 360.ru

«Он был хорошим человеком» За год до гибели дочери 38-летний глава семейства Николай получил судимость. После семейной ссоры с женой он выпил водки, сел за руль и выехал на трассу. Здесь он сбил мотоцикл, пострадал мужчина и несовершеннолетний ребенок. Суд признал Николая виновным, он получил три года условно и большой штраф. При этом на постоянной основе отец семейства, судя по сообщениям прессы, не пил. Областной министр Ершов указывал, что «в плане алкоголизации семья никогда замечена не была». Редакции 360.ru удалось связаться с бывшим работодателем Николая. Тот подтвердил, что мужчина на рабочем месте никогда не пил и вообще был «трудолюбивым». «Могу сказать, что он был хороший человек, только положительно могу о нем сказать. Был хороший человек», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что заявили власти Гибель пятилетней девочки от голода вызвала жесткую реакцию федеральных и региональных властей. Глава Вологодской области Георгий Филимонов взял ситуацию на особый контроль.

Абсолютно дикое, чудовищное происшествие в Вологде, которое идет вразрез с идеологией и работой по поддержке многодетных семей, семей с детьми, народосбережением. Георгий Филимонов

Также губернатор заявил, что у него «много вопросов» к местным органам социальной защиты. И пообещал, что все подобные случаи будут тщательно расследованы. Прокуратура области организовала проверку в связи со смертью ребенка. В рамках этой проверки надзорное ведомство даст оценку органов системы профилактики. В Государственной думе председатель комитета по защите семьи Нина Останина раскритиковала чиновников за бездушный подход и пообещала потребовать объяснений от вологодской опеки и регионального детского омбудсмена. Что грозит родителям умершей в Вологде девочки Уголовное дело против супругов следователи завели по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — убийство малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Санкция этой особо тяжкой статьи грозит виновным лишением свободы на срок от восьми до 20 лет. Николаю может грозить и пожизненное. Кроме того, новый приговор отменит условное наказание отца за прошлогоднюю пьяную аварию и добавит к реальному сроку три года за ДТП. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе вологодского управления ведомства Геннадию Яшину представить подробный доклад о ходе расследования. Параллельно власти возбудили еще одно уголовное дело уже по статье о халатности должностных лиц из органов соцзащиты. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла ситуацию под личный контроль и отправила сотрудников своего аппарата в больницу к выжившим братьям и сестрам девочки. По ее словам, дети в безопасности. Сейчас, как добавила чиновница, власти ищут родственников, которые могли бы забрать их к себе.