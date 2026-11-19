В Дагестане локализовали пожар, охвативший школу и пять домов
Пожар в селе Хебатли в Дагестане, где загорелись пять жилых домов и здание средней общеобразовательной школы, удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Пожар локализован на площади 1150 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Тушение осложнилось удаленностью водоснабжения, плотной застройкой и непростых рельефом. На месте работают 32 огнеборца и восемь единиц техники.
Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что двух человек спасли из горящей квартиры в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, второму оказали помощь на месте в машине скорой.