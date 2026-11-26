Львова-Белова: братья и сестры умершей в Вологде девочки сейчас в безопасности

Братья и сестры пятилетней девочки, которая умерла от истощения в Вологде, сейчас находятся в безопасности. Об этом заявила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, теперь нужно найти для детей возможность жить в семье.

«Страшная новость из Вологодской области, разбираемся в деталях произошедшей трагедии», — отметила Львова-Белова.

Она подтвердила, что держит ситуацию на личном контроле и находится на связи с профильными ведомствами. Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.

По данным пресс-службы вологодского Следственного комитета, в многодетной семье, в которой воспитывались 12 детей, из-за истощения скончалась пятилетняя девочка, ее семилетнего брата госпитализировали в истощенном состоянии. Против законных представителей несовершеннолетних возбудили уголовные дела.

Решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения.