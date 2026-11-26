Пятилетняя девочка умерла в Вологде из-за истощения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Многодетная семья, в которой воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, состоит на профилактическом учете и живет в ненадлежащих условиях. За детьми не смотрели должным образом.

Меры по защите прав и законных интересов детей вовремя не приняли, в результате чего умерла девочка. Ее семилетний брат попал в больницу в истощенном состоянии, ему оказывают медпомощь. Сейчас решают вопрос об изъятии детей из семьи. Следственные действия проводят с участием родителей.

Следователи возбудили уголовные дела по факту смерти малолетней и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сейчас допрашивают должностных лиц, медработников и родственников.

Ранее стало известно, что в Татарстане школьница умерла от менингококковой инфекции в Татарстане.