Две девочки получили травмы в результате обрушения световой конструкции в цирке Томска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По словам очевидцев, происшествие случилось во время антракта. Дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, когда на них рухнул элемент освещения.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности», — добавили в ведомстве.

Прокурор области Сергей Ломакин поручил провести проверку. Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалисты оценят соблюдение требований безопасности при организации детского досуга и правил эксплуатации аттракционов. При выявлении нарушений будут приняты меры.

Ранее в Уфе ребенок упал на качелях в фитнес-клубе и получил перелом позвоночника.