Причиной отравления хлором в бассейне спортивной школы в Хабаровске могла стать ошибка сотрудника, отвечающего за безопасность. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительным данным, работник перепутал доступ к механизмам. Из-за этого вместо кислоты в систему подали хлор.

ЧП произошло днем 21 ноября в бассейне «Дельфин», где вышла из строя подстанция подачи хлора. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура края проверяет соблюдение санитарных норм.

В результате происшествия пострадали 10 человек, среди них трое детей. Всех госпитализировали, двоих уже отпустили домой. Работу бассейна приостановили.

Ранее в Свердловской области шестеро детей отравились парами хлора в сауне во время празднования дня рождения ребенка.