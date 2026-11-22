Меняйло: при взрыве газа в доме во Владикавказе пострадал один человек

Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло .

«Один сейчас госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело», — рассказал Меняйло.

Взрыв на шестом этаже жилого дома произошел в субботу, 21 ноября. В результате погибли два человека. В здании выбило окна. Точное число пострадавших раньше было неизвестно.

Причиной происшествия стала утечка бытового газа, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.