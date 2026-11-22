Стало известно число пострадавших при взрыве газа в доме во Владикавказе
Меняйло: при взрыве газа в доме во Владикавказе пострадал один человек
Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Один сейчас госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело», — рассказал Меняйло.
Взрыв на шестом этаже жилого дома произошел в субботу, 21 ноября. В результате погибли два человека. В здании выбило окна. Точное число пострадавших раньше было неизвестно.
Причиной происшествия стала утечка бытового газа, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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