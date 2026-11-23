В Башкортостане, в городе Белебее пьяный мужчина начал стрелять из окна по прохожим. Он попал в 15-летнего подростка, который шел по улице. Об этом 360.ru рассказали очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ЧП случилось днем 20 ноября. Мужчина был в гостях у знакомого на улице Интернациональной. Он открыл огонь из пневматического пистолета. В итоге хулиган попал в подбородок и левое плечо 15-летнему подростку. Пострадавшему понадобилась медпомощь.

Как рассказал 360.ru старший брат школьника, у него гематомы.

Стрелявшего задержала полиция. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с оружием. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Москве скончался мужчина, который стрелял в себя и в свою знакомую в тире на северо-западе столицы.