В ДТП со священником Алексеем Гончаровым, известным как Турбобатюшка, погибла популярный тик-ток блогер Аня Глушко. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Смертельная авария произошла 8 ноября в Бобровском районе. Сорокалетний священник на Kia Stinger столкнулся с автомобилем Opel, которым управляла 22-летняя Анна Глущенко (настоящее имя блогера). Девушка умерла на месте, ее 20-летний спутник получил травмы

Гончарова после происшествия отстранили от службы настоятелем храма Георгия Победоносца, по факту ДТП возбудили уголовное дело.