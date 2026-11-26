Жертвой ДТП с Турбобатюшкой в Воронеже стала тиктокерша Аня Глушко
В ДТП со священником Алексеем Гончаровым, известным как Турбобатюшка, погибла популярный тик-ток блогер Аня Глушко. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Смертельная авария произошла 8 ноября в Бобровском районе. Сорокалетний священник на Kia Stinger столкнулся с автомобилем Opel, которым управляла 22-летняя Анна Глущенко (настоящее имя блогера). Девушка умерла на месте, ее 20-летний спутник получил травмы
Гончарова после происшествия отстранили от службы настоятелем храма Георгия Победоносца, по факту ДТП возбудили уголовное дело.
Турбобатюшка получил прозвище из-за увлечения пауэрлифтингом. Он совмещает церковное служение с выступлениями на соревнованиях, занимается благотворительность, ведет блоги.
Ранее в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве пострадали две 16-летние девушки. Автомобиль, в котором они ехали, натолкнулся на препятствие и перевернулся.