Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовных дел по факту смерти пятилетней девочки в Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Несмотря на то, что семья состояла на профилактическом учете, должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов малолетних приняты не были», — отметили в Следкоме.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности. Глава СК поручил руководителю областного управления комитета Геннадию Яшину представить доклад об их расследовании.

Пятилетняя девочка из семьи с двенадцатью детьми умерла в Вологде от истощения, ее братьев и сестер госпитализировали, семилетний мальчик попал в реанимацию. Как сообщил прокурор области Андрей Тимошичев, решается вопрос о задержании родителей.