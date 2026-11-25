В Ижевске мужчина схватил школьницу и попытался затащить ее в подъезд, но девочка смогла вырваться и убежать. Об этом в беседе с 360.ru рассказала местная жительница Ольга.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как злоумышленник схватил проходящего мимо ребенка и попытался силой увести в подъезд. Девочка начала громко кричать и вырываться, а затем убежала.

«Пять дней назад одну девочку, одноклассницу дочери, женщина пыталась увести куда-то, благо мама девочки шла навстречу и успела. До этого за пару дней мужчина погнался за школьницей, и за нее женщины вступились», — поделилась собеседница 360.ru.

По словам Ольги, в последнее время подобные происшествия участились.

В Следственном комитете сообщили, что личность нападавшего установили. Правоохранители доставили его в отдел и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина попытался похитить девочку на лестничной площадке.