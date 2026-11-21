Причиной взрыва в доме во Владикавказе, жертвами которого стали два человека, стала утечка бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Северной Осетии.

Следователи квалифицировали произошедшее по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На месте работают криминалисты и следователи. Они осматривают поврежденное здание, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Взрыв на шестом этаже дома на улице Курсантов-Кировцев произошел ранее в субботу. В главке МЧС по республике отмечали, что также есть пострадавшие, точное число устанавливается.

Ранее в конце октября при взрыве газа в частном доме в Северной Осетии пострадали пятеро детей и их мама. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.