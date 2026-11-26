Родителей девочки, которая умерла от истощения в Вологде, задержали. Об этом 360 сообщил собственный источник.

Пятилетняя девочка жила в семье с двенадцатью детьми. Как рассказал источник, врачи нашли еще двоих ребят в крайне тяжелом состоянии. Медики вызвали полицейских, всех мальчиков и девочек отвезли в больницу, семилетний мальчик попал в реанимацию. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла дело на контроль.

По словам министра труда и социальной защиты региона Александра Ершова, семья получала положенные выплаты, но от продуктов ее глава всегда отказывался. Следователи возбудили уголовные дела по факту смерти малолетней и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовных дел по факту смерти девочки.