Женщина и трое детей погибли при пожаре в Салехарде, СК завел уголовное дело

Жилой дом вспыхнул в Салехарде в ночь на пятницу, 27 ноября. В огне погибли четыре человека, сообщил окружной главк Следственного комитета России в «Максе» .

Пожар начался в дачном некоммерческом хозяйстве (ДНТ) «Север». На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Они ликвидировали все очаги возгорания и начали разбирать развалины дома. В одной из комнат сотрудники МЧС обнаружили четыре тела — трех детей и одной женщины.

В том же жилье находился мужчина. Он спасся, врачи оказали ему помощь. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Однако следственные органы региона уже завели по факту происшествия уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.

Ранее крупный пожар на складе потушили в Электроуглях.