Источник 360.ru: отец семьи в Вологде, где умер ребенок, был «хорошим человеком»

Сразу 11 детей из одной семьи госпитализировали в Вологде, одна из девочек умерла. Редакция 360.ru связалась с бывшим работодателем отца семейства и получила его характеристику.

Скорую в семью вызвал сам отец после смерти пятилетней дочери. На месте врачи нашли еще двоих детей в крайне тяжелом состоянии. Медики вызвали полицию.

Бывший работодатель мужчины в беседе с 360.ru при этом охарактеризовал того как «хорошего человека».

«Могу сказать, что он был хороший человек, только положительно могу о нем сказать», — отметил он.

Также собеседник редакции указал, что на тот момент мужчина не говорил о проблемах в семье

«Был хороший человек. Трудолюбивый», — добавил источник 360.ru.

У отца семейства из Вологды есть судимость за пьяное вождение. В 2025 году он выпил водки, сел за руль и на дороге сбил мотоцикл, ехали на нем отец с сыном. Оба получили травмы.

Однако еще несколько лет назад, как объяснил экс-работодатель мужчины, тот алкоголь на рабочем месте не употреблял.

«Ничего такого не было», — подчеркнул он.

Обоих родителей госпитализированных в Вологде детей задержали. Доклад по этому делу затребовал глава СК России Бастрыкин.