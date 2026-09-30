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    С Моргенштерна* взыщут штраф в 8,2 миллиона рублей

    Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
    Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Судебные приставы взыскивают миллионный штраф с рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщили «Известия».

    Судя по материалам службы судебных приставов и судебных документов, исполнитель не выплатил штраф в размере 8,2 миллиона рублей. Взыскание назначили за неисполнение обязанностей иноагента.

    Мировой судья уже направил материалы судебному приставу.

    Ранее Московский суд арестовал имущество рэпера. Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием каналов и сайтов в Сети.

    Исполнитель перестал давать концерты во всех странах, сделав исключение только для США, Испании и Кипра. Выступает только на частных вечеринках, его гонорар составляет не менее 150 тысяч долларов.

    В Сети предполагают, что у Моргенштерна* из-за употребления наркотиков развилась мания преследования. Музыкант уже проходил курс лечения в рехабе в течение пяти месяцев.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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