Сегодня 07:45 «Или ты стареешь, или умираешь». Монике Беллуччи — 62 Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Ее называют одной из самых красивых женщин планеты более двух десятилетий. Но сама Моника Беллуччи спокойно говорит, что «биологическая красота ушла». Актриса, которой 30 сентября исполнилось 62 года, не пытается остановить время — учится жить с ним: не скрывает ни седины, ни возраста. Она честно признается, что боится не морщин. Ее пугает другое: что не успеет увидеть, как дочери станут собой.

Биография Моники Беллуччи В небольшом итальянском городке Читта-ди-Кастелло в 1964 году родилась девочка, чье появление на свет можно было бы назвать чудом: истовая католичка Брунелла Бриганти и ее муж Паскуале Беллуччи — эмигрировавший из Пакистана мусульманин — наконец обрели дочь. Пара жила скромно, но Брунелла и Паскуале любили друг друга и мечтали о ребенке. Их надежды чуть было не разбились о сухие врачебные термины: Бриганти диагностировали бесплодие, но вопреки прогнозам медиков она забеременела и подарила мужу Монику Анну Марию Беллуччи. В единственной дочери оба души не чаяли, хотя и одевали просто и стригли под мальчика — чтобы волосы были гуще. Но к 12 годам Моника стала настолько хороша собой, что на улице ей оборачивались вслед. В школе у девочки были толпы поклонников, а одноклассницы, как водится у подростков, люто завидовали и травили. Тем не менее, она прилежно училась, овладела английским, французским и итальянским языками, уделяла много времени чтению и планировала строить карьеру в юридической сфере. Своего Моника действительно добилась, но учеба в Университете Перуджи стоила дорого, поэтому девушка начала подрабатывать.

Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills/globallookpress / www.globallookpress.com

Карьера Моники Беллуччи: от подиума до киносъемок Именно ради оплаты университета Моника согласилась на первую фотосессию. Успех был настолько ошеломительным, что девушка оставила учебу: с 16 лет работала моделью у Liceo Classico, а в 1987 году подписала контракт с агентством Elite Model Look и уехала в Милан. От предложений в съемках не было отбоя, а в 1992-м бренд Dolce&Gabbana сделал Беллуччи своим лицом. Музой кутюрье Доменико Дольче и Стефано Габбаны она осталась на долгие годы, сотрудничала с топовыми фотографами Хельмутом Ньютоном и Ричардом Аведоном и красовалась на обложках самых известных глянцевых журналов.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

Карьера модели складывалась более чем удачно, но Моника хотела большего — сниматься в кино. Начинала с эпизодических ролей, пока случайно не попалась на глаза великому Фрэнсису Форду Копполе: с его подачи Беллуччи сыграла одну из невест Дракулы в одноименном фильме по роману Брэма Стокера.

Я была на экране всего пару минут. Меня поставили на платформу под землей, накрыв атласным саваном, и я появилась из-под земли прямо между ног Киану Ривза.

Коппола фактически открыл перед девушкой двери в большой кинематограф: после «Дракулы» ее заметили другие режиссеры и продюсеры. Мировое признание пришло немногим позже: работа во французской ленте «Квартира» принесла номинацию на престижную премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Успех в кино был стремительным, и сейчас на счету Беллуччи десятки ролей в художественных, документальных и постановочных фильмах. Она блистала в блокбастерах вроде «Астерикса и Обеликса: миссия Клеопатра» и «Матрицы», воплотила образ святой Магдалины в «Страстях Христовых», работала с актерами мировой величины и разноплановыми режиссерами, среди которых — Джузеппе Торнаторе, Гаспар Ноэ, Эмир Кустурица и Аличе Рорвахер. Моника дважды — в 2003 и 2017 годах — была хозяйкой Канн: вела церемонию открытия и закрытия фестиваля, а в 2006-м входила в состав жюри основного конкурса.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Личная жизнь Моники Беллуччи Первым мужем Беллуччи был итальянский фотограф Клаудио Бассо: они вместе работали над рекламой нижнего белья. «У меня случилось все сразу: и первая настоящая любовь, и первая обложка», — признавалась потом Моника. Пара поженилась в 1990 году, но брак продержался недолго — всего полгода. Актриса не сошлась с избранником характером, закрутила роман с коллегой по цеху Николя Фарроном, а через пять лет встретила Венсана Касселя. Между звездой французского кинематографа и Беллуччи пробежала искра, которую вначале оба приняли за антипатию и неприязнь.

Не знаю, как мы оказались вместе. Как будто мы не выбирали, с кем нам быть, это просто произошло. Моника Беллуччи

Моника настаивала на том, что у каждого должна быть своя жизнь. И Кассель три года уговаривал возлюбленную выйти за него. Согласилась Беллуччи только после того, как актер едва выжил в серьезной аварии. Свадьбу они сыграли в 1999 году, предпочитали жить порознь, но много вместе снимались. От пересудов в прессе насчет «гостевого брака» Моника отмахивалась, считая, что отсутствие рутины положительно сказывается на отношениях в семье. «Желание обладать другим, как вещью, — это абсурд. Нам никто не принадлежит — ни наши мужья, ни дети», — говорила она.

Фото: Guillaume Gaffiot/Visual Press Agency / www.globallookpress.com

Незадолго до 40-летия Беллуччи актеры впервые стали родителями — в сентябре 2004 года появилась на свет дочь Дева. К съемкам Моника вернулась через полгода, в поездки брала ребенка, а с мужем виделась редко. В 2010-м у пары родилась вторая дочь Леони, супруги заметно отдалились друг от друга. В итоге Моника признала, что их пути с Касселем разошлись и подала на развод. Расстались мирно, без взаимных обид и упреков. «Иногда браки распадаются, а люди не расстаются. Это как раз наш случай. Мы всегда будем вместе. И вовсе не потому, что у нас двое детей», — вспоминал потом актер.

Фото: Anthony Harvey/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

После развода с Венсаном Касселем подробности личной жизни Моники Беллуччи долгое время в светской хронике не фигурировали. Об отношениях с французским художником Николасом Лефевром она публично заявила в 2018 году. Вместе пробыли недолго: спустя два года Беллуччи рассталась с кавалером, который был младше ее на 18 лет. А в феврале 2022-го стало известно о ее романе с Тимом Бертоном.

Это одна из тех встреч, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю. Моника Беллуччи

Беллуччи и Бертон знакомы с 2006 года, но вместе их свел случай: сначала — на кинофестивале имени братьев Люмьер, где Моника вручила режиссеру награду за вклад в кинематограф, затем — на банкете, где им удалось поговорить. Их любовь органично перемежалась с сотрудничеством: Беллуччи не только стала для Бертона новой музой, но и снялась в его новом фильме «Биттлджус Биттлджус». В 2025 году пара официально рассталась, не называя причин.

Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Отношение Беллуччи к возрасту и красоте В 2004 году на телешоу La Plus belle femme du monde Монику Беллуччи назвали самой красивой женщиной мира. Спустя 20 лет портал ListChallenges признал ее самой красивой актрисой всех времен и народов: Моника обошла Мэрилин Монро и Анджелину Джоли. В июне 2026-го актриса снова заняла верхнюю строку этого рейтинга. Она предпочитает естественное старение ставшим для многих привычными ботоксу и операциям по подтяжке лица. В сентябрьском интервью TF1 Беллуччи говорила о возрасте честно, без привычной голливудской дипломатии.

Время идет, и нужно найти с этим компромисс. Потому что надо сказать: или ты стареешь, или умираешь. И я предпочитаю думать, что старею. Потому что хочу видеть, как растут мои дети.

Моника признала, что физика тела меняется, и «нужно пытаться заключить с этим мир». «И уже надо сказать, что нам повезло просыпаться утром, быть здоровыми, что близкие в порядке, — и это тоже красиво», — подчеркнула Беллуччи. По ее мнению, возраст со временем раскрывает актрису. И если в прошлом после 40 карьера в кино для женщин казалась невозможной, то теперь все изменилось.

Фото: Nick Zonna copyright/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Красоту Моника видит и во взрослении детей, а себя считает «типичной итальянской мамой».

«Дети идут быстрее тебя, и это то, что красиво. Красиво видеть, как дети улетают. <…> Никогда не бываешь безмятежной, когда ты мать. Потому что всегда волнуешься! <…> Но я итальянка! Типичная итальянская мама говорит: „Ты поел, ты замерз, будь осторожен…“. Все это немного тяжело», — говорит она. Дочерям актриса дает возможность найти себя и рада, когда видит, что они не боятся свободы.