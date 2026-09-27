«Испытала разочарование». Наталия Антонова бросила мужа после 21 года брака

Актриса Антонова развелась с первым мужем после 21 года брака

Звезда «Метода Фрейда» Наталия Антонова призналась поклонникам, что развелась с мужем, с которым прожила вместе больше 20 лет. Об этом сообщило издание Super .

По ее словам, на днях она испытала разочарование.

«Не больно. Не плохо. Темно и пусто. Точка. Это чувство я испытывала, когда подала на развод», — сказала она.

Актриса призналась, что в таких случаях ей помогает. Она слушает музыку, смотрит на красивые виды природы, много гуляет, молится, старается не унывать и жить дальше.

Подруги Юлия Высоцкая и Ирина Безрукова ее поддержали. Потом выяснилось, что Антонова говорила о своем первом разводе. Она добавила, что второго развода никто не дождется.

Актриса замужем за предпринимателем Николаем Семеновым, с которым познакомилась в 2004 году. Пара воспитывает четверых детей, двое из которых общие.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала журналистке Ксении Собчак о непростой жизни с рэпером Джиганом. Пара развелась спустя 13 лет брака.