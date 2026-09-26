26 сентября 2026 22:00 «Внутри себя я плачу». Жена Михаэля Шумахера — впервые о жизни с легендой «Формулы-1» Фото: ASA/Wolfgang Groth / www.globallookpress.com Знаменитости

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Netflix готовит к выходу документальный фильм «Шумахер, 94: Рождение легенды» — о первом чемпионском титуле Михаэля Шумахера. Но главное в этой ленте не гонки, а редчайшее появление на экране супруги гонщика Коринны, которая почти 13 лет хранит молчание о состоянии мужа. О чем она может рассказать, а о чем — промолчать, читайте в материале 360.ru.

13 лет тишины Михаэль Шумахер не появляется на публике с декабря 2013 года. Тогда, во время катания на горнолыжном склоне в Альпах, он упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Удар был настолько сильным, что шлем знаменитости раскололся. С тех пор семья легендарного гонщика, оказавшегося прикованным к постели, живет в режиме абсолютной закрытости — и о его состоянии почти ничего не известно. Именно поэтому участие Коринны Шумахер в новом проекте Netflix стало большим событием для поклонников. Преданная спутница звезды появилась в кадре с воспоминаниями, многие из которых впервые прозвучали публично.

Фото: Sutton Motorsports / www.globallookpress.com

Их история любви закрутилась еще в начале 1990-х. Тогда никто не мог и представить, что молодой немецкий пилот станет семикратным чемпионом мира — такое, кроме него, удавалось только Льюису Хэмилтону. Поначалу против отношений влюбленных рьяно протестовала мать Коринны.

Мама была решительно против. «Посмотри на этого Шумахера! У них дома картодром, они бросаются на любого, кто сделает что-то не так». Коринна Шумахер

Характер будущего зятя мать Коринны, судя по всему, считала не самым большим достоинством. Жизнь показала обратное. Защищают его, как он защищал их Слава принесла не только титулы и достаток. Избраннице гонщика пришлось мириться с тем, что ее муж стал объектом внимания женщин по всему миру. Михаэль регулярно получал пикантные вложения в письмах юных фанатов в виде нижнего белья. Одна из поклонниц была особенно активной. Благодаря ей у супругов появилась внутренняя шутка, которая с завидной регулярностью звучала у них дома. «Ее звали Ютта. В какой-то момент фраза „Ну, давай, Ютта“ стала его любимым выражением», — поделилась Коринна.

Фото: IMAGO/Rainer Dahmen / www.globallookpress.com

Жена Шумахера вспомнила не только забавные моменты из их отношений, но и трогательные. Она призналась, что сегодня не может спокойно слушать композицию Полы Абдул Rush Rush: с ней связано слишком многое.

Это была наша песня в те времена. Когда я слышу это сегодня в машине, внутри себя я плачу.

О текущем состоянии Михаэля женщина рассказывать не стала. На эту тему она все сказала еще в 2021 году, твердо объяснив позицию семьи в другом фильме Netflix.

Несмотря ни на что, я буду делать все, что в моих силах. Мы все будем. Мы стараемся продолжать жить как семья. Личное — это личное. Он всегда так говорил. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его.

Что известно о состоянии Шумахера По последней информации, сегодня Михаэль Шумахер по-прежнему нуждается в круглосуточном медицинском уходе. Прославленный пилот «Формулы-1» живет на два дома: в поместье на Майорке и в Глане — на берегу Женевского озера. В начале 2026 года таблоид Daily Mail утверждал, что в состоянии гонщика наметились улучшения и его начали вывозить на прогулки в инвалидном кресле. По словам источника издания, Михаэль страдает от синдрома «запертого человека»: он парализован, но сохраняет полную ясность сознания. Взаимодействовать с окружающими у него якобы получается лишь иногда — через моргание.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com