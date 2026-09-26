«Внутри себя я плачу». Жена Михаэля Шумахера — впервые о жизни с легендой «Формулы-1»
Netflix готовит к выходу документальный фильм «Шумахер, 94: Рождение легенды» — о первом чемпионском титуле Михаэля Шумахера. Но главное в этой ленте не гонки, а редчайшее появление на экране супруги гонщика Коринны, которая почти 13 лет хранит молчание о состоянии мужа. О чем она может рассказать, а о чем — промолчать, читайте в материале 360.ru.
13 лет тишины
Михаэль Шумахер не появляется на публике с декабря 2013 года. Тогда, во время катания на горнолыжном склоне в Альпах, он упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Удар был настолько сильным, что шлем знаменитости раскололся.
С тех пор семья легендарного гонщика, оказавшегося прикованным к постели, живет в режиме абсолютной закрытости — и о его состоянии почти ничего не известно.
Именно поэтому участие Коринны Шумахер в новом проекте Netflix стало большим событием для поклонников. Преданная спутница звезды появилась в кадре с воспоминаниями, многие из которых впервые прозвучали публично.
Их история любви закрутилась еще в начале 1990-х. Тогда никто не мог и представить, что молодой немецкий пилот станет семикратным чемпионом мира — такое, кроме него, удавалось только Льюису Хэмилтону.
Поначалу против отношений влюбленных рьяно протестовала мать Коринны.
Мама была решительно против. «Посмотри на этого Шумахера! У них дома картодром, они бросаются на любого, кто сделает что-то не так».
Коринна Шумахер
Характер будущего зятя мать Коринны, судя по всему, считала не самым большим достоинством. Жизнь показала обратное.
Защищают его, как он защищал их
Слава принесла не только титулы и достаток. Избраннице гонщика пришлось мириться с тем, что ее муж стал объектом внимания женщин по всему миру. Михаэль регулярно получал пикантные вложения в письмах юных фанатов в виде нижнего белья.
Одна из поклонниц была особенно активной. Благодаря ей у супругов появилась внутренняя шутка, которая с завидной регулярностью звучала у них дома.
«Ее звали Ютта. В какой-то момент фраза „Ну, давай, Ютта“ стала его любимым выражением», — поделилась Коринна.
Жена Шумахера вспомнила не только забавные моменты из их отношений, но и трогательные. Она призналась, что сегодня не может спокойно слушать композицию Полы Абдул Rush Rush: с ней связано слишком многое.
Это была наша песня в те времена. Когда я слышу это сегодня в машине, внутри себя я плачу.
О текущем состоянии Михаэля женщина рассказывать не стала. На эту тему она все сказала еще в 2021 году, твердо объяснив позицию семьи в другом фильме Netflix.
Несмотря ни на что, я буду делать все, что в моих силах. Мы все будем. Мы стараемся продолжать жить как семья. Личное — это личное. Он всегда так говорил. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его.
Что известно о состоянии Шумахера
По последней информации, сегодня Михаэль Шумахер по-прежнему нуждается в круглосуточном медицинском уходе. Прославленный пилот «Формулы-1» живет на два дома: в поместье на Майорке и в Глане — на берегу Женевского озера.
В начале 2026 года таблоид Daily Mail утверждал, что в состоянии гонщика наметились улучшения и его начали вывозить на прогулки в инвалидном кресле. По словам источника издания, Михаэль страдает от синдрома «запертого человека»: он парализован, но сохраняет полную ясность сознания. Взаимодействовать с окружающими у него якобы получается лишь иногда — через моргание.
Однако подтверждения этим сведениям так и не появилось. Родные пилота выстроили прочную систему безопасности вокруг Шумахера, ограждающую его от любых утечек.
Попытки злоумышленников слить фотографии и медицинские записи случались: в 2024 году семью шантажировали охранник Михаэля и его сообщники. Но в дело вмешалась полиция, и шантажисты получили реальные тюремные сроки.
Дата премьеры фильма «Шумахер, 94: Рождение легенды»
«Шумахер, 94: Рождение легенды» появится на Netflix 2 октября. В центре фильма — сезон 1994 года, ставший переломным и триумфальным для Михаэля. Но, судя по тизеру, это будет еще и история любви, которая выдержала все: славу, искушение, беду и годы уединения.