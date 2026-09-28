Лепс заявил, что перестанет участвовать в гулянках и использовать мат

Народный артист России Григорий Лепс решил отказаться от развлекательных мероприятий и ненормативной лексики. О переменах в образе жизни певец рассказал в проекте «Разговоры с Григорием Лепсом» .

Артист объяснил, что решил пересмотреть весь повседневный уклад. Прежний образ жизни, по его мнению, отвлекает от творческих планов и сказывается на том, как его воспринимает публика. Лепс добавил, что считает важным вести себя в соответствии со званием народного артиста.

«Если говорить начистоту, я нагулялся. Достаточно. Для того, чтобы начать делать то, что я собираюсь делать дальше, вот эти все гулянки — только помеха. Поэтому с этим нужно заканчивать. Это сложно, но придется», — отметил он.

Ранее Лепс объяснил, почему стоимость билетов на его концерт в «Лужниках» достигает миллиона рублей. По словам артиста, за эту сумму продают не отдельное место, а ложу на 20 зрителей.