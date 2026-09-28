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    Мосгорсуд отложил пересмотр приговора бывшему мужу Лерчек

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Московский городской суд отложил пересмотр приговора Артему Чекалину, бывшему супругу блогера Лерчек. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Суд не получил информацию о том, что блогера, находящегося в СИЗО, известили о времени заседания. Новое рассмотрение апелляции назначили на 21 октября.

    Чекалин получил семь лет колонии и штраф более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. Приговор вынес Гагаринский суд Москвы 13 апреля, защита обжаловала его решение и требует признать, что в действиях Чекалина не было состава преступления.

    Ранее адвокат Лерчек также составил апелляционную жалобу. Блогер отбывает пятилетний условный срок и обязана выплатить штраф 763,5 миллиона рублей. Ей также запретили администрировать сайты на три года.

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