Мосгорсуд отложил пересмотр приговора бывшему мужу Лерчек

Суд не получил информацию о том, что блогера, находящегося в СИЗО, известили о времени заседания. Новое рассмотрение апелляции назначили на 21 октября.

Чекалин получил семь лет колонии и штраф более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. Приговор вынес Гагаринский суд Москвы 13 апреля, защита обжаловала его решение и требует признать, что в действиях Чекалина не было состава преступления.

Ранее адвокат Лерчек также составил апелляционную жалобу. Блогер отбывает пятилетний условный срок и обязана выплатить штраф 763,5 миллиона рублей. Ей также запретили администрировать сайты на три года.