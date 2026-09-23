Сегодня 02:14 В России скандалил, в Молдавии попал под арест. За что блогеру Некоглаю грозит 20 лет тюрьмы Фото: Соцсети Некоглая Знаменитости

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Популярного некогда блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) задержали в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками. За несколько лет закатившаяся звезда TikTok успел попасть в смертельную аварию, неоднократно поссориться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и дойти до выдворения из России. Историю скандальной славы арестованного стримера вспомнил 360.ru.

Как Некоглай погорел на наркотиках

О задержании блогера Некоглая и его сожительницы по подозрению в торговле наркотиками молдавские СМИ сообщили в понедельник, 21 сентября. На следующий день пресс-служба республиканского главка МВД выпустила официальный релиз, в котором уточнила подробности без упоминания имен фигурантов дела. В ведомстве сообщили, что следили за парой два месяца. Криминалисты считали, что молодые люди пропагандируют употребление наркотиков через свои социальные сети, на которые подписаны более 12 миллионов человек. В ходе наблюдения выяснилось, что одной популяризацией запрещенных веществ не обошлось, и пара успешно вела наркоторговлю. Проданный ими товар полицейские нашли у 51-летнего приезжего с Украины.

При обыске в арендованном доме, где жили подозреваемые, полицейские обнаружили растительные и синтетические наркотики, весы и мобильные телефоны, через которые с дилерами связывались потенциальные клиенты.

Фото: Соцсети Некоглая

В пресс-службе подчеркнули, что во время задержания молодые люди вели себя агрессивно и даже угрожали правоохранителям. По данным молдавского издания PulsMedia, Некоглай напал на силовиков, а его спутница попыталась скрыться, но ее задержали. Источники журналистов заявили, что блогер продавал наркотики несовершеннолетним подписчикам, а также приглашал их к себе домой, устроив из арендованного жилья притон. Косвенно это подтверждает видео, опубликованное пресс-службой МВД Молдавии. «Ты утверждаешь, что передал 16-летнему подростку наркотики на 20 тысяч долларов», — говорил следователь задержанному дилеру. Есть вероятность, что своих подписчиков Некоглай использовал не только как покупателей, но и курьеров. Суд арестовал молодого человека и его спутницу на 30 суток. При этом это не первый случай, когда Некоглай оказался связан с наркотиками. На пике популярности своих стримов на платформе Twitch блогер появлялся в кадре в футболке с логотипом виртуального наркошопа, представляя его в качестве «файлообменника». По данным телеграм-канала Mash Money, на такой рекламе Некоглай заработал не менее 10 миллионов рублей.

Как Некоглай стал звездой TikTok

Николай Лебедев родился и вырос в Кишиневе. По собственным рассказам блогера, в девять лет он потерял мать, умершую от рака, а спустя год остался и без отца. Родители оставили ему и старшему брату две квартиры и автомобиль, но брат за несколько лет проиграл наследство в казино и влез в долги.

Сам Николай в то время увлекался компьютерными играми и мечтал стать киберспортсменом. Ради этой мечты он даже бросил школу, не окончив 10-й класс. Попытки заработать игровыми трансляциями успеха не принесли. Некоторое время будущая звезда интернета работал официантом, пока не увидел ролики Дани Милохина и не решил попробовать свои силы в TikTok.

Фото: Соцсети Некоглая

Настоящая известность пришла к нему в мае 2021 года, когда он опубликовал реакцию на ролик Егора Крида, пародировавшего блогера Хаби Лейма. За несколько дней видео собрало два миллиона лайков, а произнесенное Некоглаем слово «разрывная» превратилось в мем. Блогер начал активно сотрудничать с другими интернет-знаменитостями. Особенно успешными оказались совместные трансляции с Иваном Золо. В январе 2022 года один из их эфиров собрал около 578 тысяч одновременных зрителей, установив на тот момент рекорд русскоязычного Twitch. Однако уже в феврале Некоглая обвинили в искусственном увеличении аудитории. Стример Роман Мокривский выпустил разоблачение, в котором утверждал, что до 70% зрителей трансляций блогера могли составлять боты. Сам Некоглай отрицал причастность к накрутке, хотя допускал, что искусственно привлеченные зрители могли присутствовать на его эфирах в небольшом количестве.

Ограбление и смертельное ДТП

Проблемы у Некоглая начались в мае 2022 года. Сначала блогер сообщил, что неизвестные вынесли из его квартиры в центре Москвы около 50 тысяч долларов, а через три дня он попал в серьезную аварию в районе Белорусского вокзала.

В принадлежавший Некоглаю Porsche Panamera на большой скорости врезался каршеринговый Kia Rio, водитель которого, проехал перекресток на красный свет. От удара Porsche отбросило в «Газель».

Водитель Kia погиб на месте, а трех его пассажиров с травмами доставили в больницу. Сам Некоглай, ехавший вместе с бойцом ММА Асхабом Магомедовым и девушкой, получил сотрясение мозга. У Магомедова диагностировали травму головы. Позднее блогер рассказал, что в момент столкновения его автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора, а скорость врезавшейся в него машины превышала 100 километров в час.

Пародия на военного и выдворение из России

В погоне за популярностью Некоглай опубликовал в TikTok пародию на разошедшееся тогда видео с российским военным, который откинул сброшенные украинским беспилотником гранаты в окоп. Блогер повторил движение солдата под веселую музыку.

Ролик возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая потребовала проверить действия скандального стримера. После задержания Некоглай опубликовал покаянное видео.

Фото: Соцсети Некоглая

В суде, куда его доставили, выяснилось, что причиной задержания стало нарушение миграционного законодательства. Суд выписал блогеру штраф в 5000 рублей и постановил выдворить его из России. Оказавшись за границей, Некоглай объявил, что отказался от своих извинений и теперь выступает в поддержку киевского режима и ВСУ. В марте 2023 года блогер дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* и рассказал, что во время жизни в Москве его заработки достигали двух миллионов долларов в месяц.

Миллионы на рекламе казино

Выезд из России не отвадил Некоглая от прибыльных рекламных контрактов. К рекламе наркошопа на футболке добавились ролики онлайн-казино. Стример рассказывал, что подобные интеграции приносили ему примерно 10 000 долларов ежемесячно.

Этот нелегальный заработок стал поводом для очередного конфликта с Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета опубликовала список блогеров, которые, по ее утверждению, продолжали рекламировать запрещенные азартные игры, несмотря на предыдущие предупреждения. Некоглай ответил Мизулиной видеороликом, в котором нецензурно оскорбил ее и поинтересовался, почему она до сих пор не добилась его блокировки.

«А меня почему не блокируешь? Не получается?» — обратился он к главе Лиги безопасного интернета, предположив, что та ничего не может с ним сделать из-за отсутствия у него российского гражданства.

Фото: Соцсети Некоглая