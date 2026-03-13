Моргенштерн отказался от концертов из-за мании преследования

Рэпер Алишер Моргенштерн* приостановил концерты во всех странах, кроме США, Испании и Кипра — он опасается, что его арестуют и выдадут России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Кроме того, исполнитель не афиширует места концертов заранее и требует всю информацию о заказчиках. Сейчас он выступает только на частных вечеринках за гонорар не менее 150 тысяч долларов.

По версии канала, такая подозрительность связана с тем, что раньше музыкант употреблял наркотики. Они могли повлиять на психику и развить у него манию преследования.

Ранее Моргенштерн* рассказал, как пять месяцев провел в рехабе, после чего решил начать здоровый образ жизни и уже год не употребляет ни наркотиков, ни алкоголя.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.