Моргенштерн отказался от концертов из-за мании преследования
Рэпер Алишер Моргенштерн* приостановил концерты во всех странах, кроме США, Испании и Кипра — он опасается, что его арестуют и выдадут России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Кроме того, исполнитель не афиширует места концертов заранее и требует всю информацию о заказчиках. Сейчас он выступает только на частных вечеринках за гонорар не менее 150 тысяч долларов.
По версии канала, такая подозрительность связана с тем, что раньше музыкант употреблял наркотики. Они могли повлиять на психику и развить у него манию преследования.
Ранее Моргенштерн* рассказал, как пять месяцев провел в рехабе, после чего решил начать здоровый образ жизни и уже год не употребляет ни наркотиков, ни алкоголя.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.