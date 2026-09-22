Петросян отреагировал на включение жены в украинскую базу «Митротворец»
Петросян заявил, что не знает о сайте «Миротворец» после включения в базу жены
Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил, что не знаком с украинским ресурсом «Миротворец» и не следит за публикациями на нем. Об этом юморист рассказал ТАСС.
Петросян попал в базу «Миротворца» еще в 2017 году. При этом артист заявил, что не интересовался украинским ресурсом и не знаком с его содержанием.
«Мы ничего не знаем об этом сайте», — сообщил артист.
Авторы представили сайт как базу данных о людях, которые, как они считают, угрожают интересам Украины. Его неоднократно критиковали за публикацию персональной информации.
Ранее в список внесли супругу Петросяна — Татьяну Брухунову. Авторы «Миротворца» обвинили ее в посягательстве на суверенитет Украины и распространении пропаганды.