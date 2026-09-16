Мария Миронова выиграла у бывшего мужа суд о порядке общения с сыном

Бывший муж актрисы Марии Мироновой бизнесмен Андрей Сорока сможет видеться с сыном только в присутствии матери, решил суд. Об этом сообщил Starhit .

«Общение с ребенком будет происходить только в присутствии матери до тех пор, пока папа не вспомнит, что надо не только пиариться и показывать кадры того, как он приехал к нему на 1 сентября, но и обеспечивать ребенка», — прокомментировал адвокат Мироновой Шота Горгадзе.

Актриса ранее заявляла, что не против встреч отца с сыном, но не согласна, чтобы экс-супруг куда-то его увозил. Также она намерена взыскать с Сороки алименты.

По словам Мироновой, она не хотела выносить семейные проблемы на публику. Но когда бывший муж сам обратился в суд, чтобы ему позволили больше видеться с ребенком, подала встречный иск.