С композитором Алексеем Козловым простятся на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с композитором и джазовым саксофонистом Алексеем Козловым состоится 29 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении музыканта.

Гражданская панихида пройдет в траурном зале кладбища с 14:00 до 16:00.

Джазовый музыкант скончался на 91-м году жизни после болезни. Он появился на свет в Москве 13 октября 1935 года. Сначала Козлов получил архитектурное образование, окончив Московский архитектурный институт, а затем завершил обучение в Московском областном музыкальном училище. Саксофон он освоил самостоятельно в конце 1950-х годов.

В 1973 году музыкант создал ансамбль «Арсенал», который вошел в число первых профессиональных джаз-рок-групп Советского Союза. Козлов выступал на джазовых фестивалях в России и за рубежом, а также сочинял музыку для театральных постановок и кино.