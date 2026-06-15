Московский суд ужесточил приговор Моргенштерну

Савеловский районный суд Москвы на заседании в понедельник в заочной форме ужесточил приговор рэперу Алишеру Моргенштерну*. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы общей юрисдикции.

Апелляционным постановлением инстанция изменила решение судебного участка № 349 и назначила рэперу штраф в размере 8,2 миллиона рублей.

Также осужденному на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием каналов и сайтов сети «Интернет».

Ранее на имущество Моргенштерна* наложили арест. Телеграм-канал Mash отмечал, что 28-летний артист приостановил живые концерты во всех странах, кроме Кипра, Испании и США, — он начал страдать от мании преследования и опасается, что в случае ареста его выдадут России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.