Дана Борисова объяснила скандальное высказывание о дочери обидой

Дана Борисова заявила, что назвала Полину Аксенову не лучшей дочерью на эмоциях, это произошло после ссоры. Этим она поделилась в беседе с Super .

«Я не понимаю, почему так привязались к этому высказыванию. У нас был большой конфликт перед этим, я обиделась», — пояснила телеведущая.

По словам Борисовой, отношения с дочерью у нее сложные, но есть и хорошие моменты.

«Сегодня выбрались, накрасились, нарядились, вместе приехали, не ругаемся», — добавила она.

Полина не считает себя трудным ребенком, по ее мнению, отношения в семье зависят прежде всего от родителей. Но и на мать Аксенова зла не держит, несмотря на регулярные попытки ведущей выставить дочь из квартиры после ссор.

«Она у меня такая интересная, как на нее можно обидеться?» — добавила Полина.

Подробнее о судьбе Даны Борисовой и взаимоотношениях с дочерью читайте в нашей статье.