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    Названа оптимальная температура воздуха в спальне

    Невролог Ферреро: температура воздуха в спальне должна быть от +19…+21 градуса

    Фото: РИА «Новости»

    Для крепкого сна нужен удобный матрас, хлопковые простыни и прохладный воздух в спальне. Невролог Пабло Ферреро назвал температуру до +21 градуса идеальной, сообщило издание La Nacion.

    «Когда меня спрашивают, как это влияет на здоровье, я отвечаю, что нет ни одного органа, на который бы не влияло количество или качество часов, которые вы спите», — заявил он.

    Крепкий сон, по словам доктора, способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 35%, ишемической болезни сердца и инсульта — на 34%. Ферреро сообщил, что необходимо спать по семь-девять часов без пробуждений.

    Для того, чтобы этого добиться, важно соблюсти несколько принципов. Во-первых, температура в спальне должна быть в пределах +19…+21 градуса. Во-вторых, лучше выбрать постельное белье из хлопка или бамбука. В-третьих, нужен матрас, повторяющий естественные изгибы позвоночника.

    Ранее сомнолог Майкл А. Гранднер рассказал, как заснуть после внезапного пробуждения.

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