Назван максимальный детородный возраст женщин и мужчин

Женщина при определенных условиях способна оставаться фертильной до 60 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст», — сказал он.

На фертильность в этом возрасте, по словам Онищенко, влияют несколько факторов. Важно отсутствие проблем с гормонами, сохранение менструации и хорошая генетика. Академик сообщил, что мужчины могут стать отцами практически до 90 лет.

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