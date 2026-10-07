360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Назван максимальный детородный возраст женщин и мужчин

    Онищенко: предельный детородный возраст женщин составляет 60 лет

    Фото: РИА «Новости»

    Женщина при определенных условиях способна оставаться фертильной до 60 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    «В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст», — сказал он.

    На фертильность в этом возрасте, по словам Онищенко, влияют несколько факторов. Важно отсутствие проблем с гормонами, сохранение менструации и хорошая генетика. Академик сообщил, что мужчины могут стать отцами практически до 90 лет.

    Ранее россиянки стали чаще проходить ЭКО в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина объяснила это снижением страха перед процедурой.

    Читайте также

    В России зарегистрировали препарат для лечения рака молочной железы

    Уролог Степанов объяснил, почему мастурбация не заменит секс

    Врач Хухрев назвал иммуномодуляторы разводом населения

    За неделю в России зафиксировали 734 тысячи случаев ОРВИ

    Кардиолог рассказал, чем опасен регулярный недосып

    IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev/Global Look Press

    Врач назвал наихудший чай для сна

    Sebastian Kahnert/dpa

    С 1 октября изменятся правила оказания стоматологических услуг

    Россиянам рассказали о влиянии солнечного света на работоспособность осенью

    Jodi & Jake/moodboard

    В ноге британки после загадочного укуса завелись личинки, спустя год она умерла

    Jana Bauch/dpa

    Россиян призвали сделать прививку от гриппа в ближайшие недели

    Спасение от насморка и зуда. В чем уникальность новой российской вакцины от аллергии на березу

    «Электролит жизни». Почему дефицит калия смертельно опасен и как его избежать?

    Изображение создано при помощи нейросети