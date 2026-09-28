Россиянам рассказали о влиянии солнечного света на работоспособность осенью

Самочувствие, работоспособность и настроение человека могут меняться осенью в том числе из-за сокращения светового дня. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института биомедицины и биомедицинских технологий ТМУ Минздрава России Денис Губин.

Он объяснил, что человек получает сигнал о времени суток через особые клетки-измерители освещенности — светочувствительные ганглиозные клетки (ipRGC). Информация передается в «главные биологические часы» мозга — супрахиазматические ядра гипоталамуса.

Если мозг раньше получает сигнал о наступлении темноты, то меняется выработка мелатонина. В результате снижается бодрость, появляются сонливость, утомляемость и иногда ухудшается настроение

Специалист назвал дневной свет главным способом борьбы с упадком сил. Биолог посоветовал ежедневно гулять в первой половине дня. В случае нехватки света он также рекомендовал использовать световые лампы, учитывая их спектр, интенсивность, время применения и индивидуальную чувствительность.

Ранее дерматолог Нана Носарева указала на важность использования солнцезащитного крема осенью. Она призвала ориентироваться на УФ-индекс, продолжительность прогулки и особенности кожи.