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    Уролог рассказал, почему во всем мире упали показатели мужской спермы

    Уролог Степанов: показатели спермы упали за 100 лет в 10 раз

    Фото: 360.ru

    Показатели спермы у мужчин, включая объем эякулята, за последние 100 лет снизились в 10 раз. Об этом ведущей Яне Фомичевой в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог, онкоуролог Владимир Степанов.

    Он рассказал, что причиной изменений могут быть различные антибактериальные препараты в продуктах сельского хозяйства, техногенные излучения и изменение качества воды и пищи.

    «Мы же об этом не задумываемся. На самом деле в сельском хозяйстве очень много применяется веществ, в том числе антибактериальных, очень много факторов, которые поступают к нам с пищей», — уточнил Степанов.

    По словам специалиста, мужской организм оказался менее устойчив к этим изменениям, чем женский.

    «Сперматогенез меняется на глазах. То есть показатели спермы в 10 раз снизились, по сравнению с тем, что было 100 лет назад. Объем эякулята даже», — отметил уролог.

    О том, какие болезни чаще всего встречаются чейчас у мужчин после 35-40 лет, читайте в материале 360.ru.

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