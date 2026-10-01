Уролог рассказал, почему во всем мире упали показатели мужской спермы

Уролог Степанов: показатели спермы упали за 100 лет в 10 раз

Показатели спермы у мужчин, включая объем эякулята, за последние 100 лет снизились в 10 раз. Об этом ведущей Яне Фомичевой в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог, онкоуролог Владимир Степанов.

Он рассказал, что причиной изменений могут быть различные антибактериальные препараты в продуктах сельского хозяйства, техногенные излучения и изменение качества воды и пищи.

«Мы же об этом не задумываемся. На самом деле в сельском хозяйстве очень много применяется веществ, в том числе антибактериальных, очень много факторов, которые поступают к нам с пищей», — уточнил Степанов.

По словам специалиста, мужской организм оказался менее устойчив к этим изменениям, чем женский.

«Сперматогенез меняется на глазах. То есть показатели спермы в 10 раз снизились, по сравнению с тем, что было 100 лет назад. Объем эякулята даже», — отметил уролог.

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