29 сентября 2026 20:30 Как не потерять мужскую силу. Чек-лист от уролога Фото: The man is undergoing an examination. / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Благодаря здоровому образу жизни и достижениям современной медицины мужчины могут сохранять половую функцию очень долгое время. Чтобы избежать проблем в этой сфере, важно понимать, как именно работает организм и каких угроз следует избегать.

Чем опасна аденома простаты Кандидат медицинских наук, врач-уролог, онкоуролог Владимир Степанов в новом эпизоде подкаста «Джентльмены предпочитают» рассказал ведущей 360.ru Яне Фомичевой, что одной из главных болезней, которым бывают подвержены мужчины после 35-40 лет, считается аденома простаты. По его словам, она так или иначе затрагивает практически всех мужчин. Предположительно, на развитие аденомы влияют изменение гормонального фона и воспалительные процессы, но точная причина возникновения этой патологии до сих пор неизвестна.

Существует множество теорий происхождения, но точку никто не поставил в этом вопросе. Может быть, с течением времени какие-то технологии позволят ответить на этот вопрос.

Степанов обратил внимание, что сейчас врачи в борьбе с этим заболеванием действуют, опираясь на устранение инфекций, а также на недопущение хронического простатита. «Стало понятно, что аденома сопровождается доброкачественной опухолью предстательной железы, в 44% сопровождается воспалительным процессом. И потом было доказано, что простатит, в том числе, может способствовать развитию аденоматозных изменений предстательной железы, то есть доброкачественного ее разрастания. То есть после 35 лет возникает процесс по постепенному увеличению предстательной железы», — уточнил специалист.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Как правило, разросшаяся простата сдавливает мочеиспускательный канал. Современная медицина позволяет затормозить рост с помощью препаратов, а также щадящих методов воздействия на опухоль. В качестве примера специалист привел конвекционную абляцию паром. «Это воздействие дает сигнал нашему иммунитету на рассасывание аденомы. Мы с успехом применяем в нашей клинике эту технологию два года. Уже почти 300 пациентов у нас. Прекрасно зарекомендовала себя эта методика», — рассказал уролог. Он подчеркнул, что эта технология позволяет сохранить полностью половую функцию мужчины без утрат, с сохранением выхода эякулята, в отличие от таких традиционных вмешательств, как лазерная энуклеация и удаление опухоли монополярной и биполярной петлей. Симптомы простатита Также специалист озвучил скрытый симптом острого простатита. По словам врача, болезнь может протекать без выраженной боли в области малого таза, но сопровождаться высокой температурой выше 39 градусов. В таком случае у мужчины будут отсутствовать признаки респираторных заболеваний, но такие классические симптомы воспаления предстательной железы, как сильная боль или задержка мочеиспускания могут не проявляться явно. Чтобы не допустить рубцевания тканей органа, Степанов рекомендовал сразу же обращаться к врачу. «У нас примерно раз где-то в год бывает такая картина при довольно большом количестве часов приема. Появляется человек, который говорит: „Я не понимаю, что со мной происходит. У меня температура. В принципе, я чувствую себя как и раньше. Не могу сказать, что что-то поменялось вот, там, внизу живота или с мочеиспусканием, но мне кажется, мне к вам“. То есть это стертая картина по болевому синдрому, но очень яркая по температуре, которая характерна для острого простатита», — уточнил специалист.

Фото: 360.ru

Еще одной распространенной болезнью уролог назвал цистит. Он отметил, что этот недуг встречается у мужчин реже, чем у женщин. Специалист при появлении симптомов цистита рекомендовал пациенту, независимо от пола, сразу же идти к врачу-урологу. «Если хронический цистит установлен как диагноз (есть три обострения в год), то есть директива, что обязательно нужно сделать уретроцистоскопию с биопсией», — сообщил Степанов. Он объяснил, что специалисты делают посев мочи на микрофлору, чтобы определить чувствительность к антибактериальным препаратам, а также эндоскопическое исследование слизистой. Тестостерон и спортивные добавки Врач предупредил, что мужчина может стать бесплодным из-за приема препаратов с тестостероном. Как правило, такие добавки принимают в погоне за спортивными успехами или для увеличения работоспособности, что приводит к развитию серьезных проблем. Уролог отметил, что высокие дозы тестостерона могут полностью уничтожить у молодых мужчин эпителий, который вырабатывает сперматозоиды. Получается, что человек способен производить половой акт, но его сперма оказывается «пустой», уточнил врач. «По сути дела, вот эпителий, который синтезирует сперматозоиды, он большими дозами тестостерона выжжен полностью. Мужские добавки, которые сертифицированы, регламентированы, отрицательно не влияют. Большие дозы тестостерона влияют», — добавил он. Также Степанов рекомендовал проводить гормонозаместительную терапию только в старшем возрасте.