В Роскачестве посоветовали менять положение матраса не реже раза в полгода

Двусторонний матрас в сентябре стоит перевернуть на мягкую зимнюю сторону, чтобы сон в холодный сезон был комфортнее. Регулярная смена положения также помогает сохранить свойства изделия, сообщает RT .

В Роскачестве напомнили, что матрас нужно переворачивать минимум раз в полгода. У модели типа «зима-лето» в сентябре рекомендуют использовать мягкую сторону, а в январе менять местами зоны для головы и ног. Это позволит избежать деформации наполнителя.

Односторонний матрас не переворачивают другой стороной: достаточно раз в полгода менять его положение «голова-ноги», пояснили специалисты.

При покупке нового матраса эксперты посоветовали выбирать спальное место как минимум на 20 сантиметров длиннее роста человека. Резкий химический запах может указывать на дешевые синтетические материалы, способные выделять токсичные вещества.

Аллергикам стоит учитывать, что шерсть и другие натуральные наполнители могут вызвать реакцию. Пожилым людям не рекомендуют чрезмерно жесткие матрасы: они могут привести к болям в позвоночнике и нарушению кровообращения.