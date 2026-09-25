Сомнолог Гранднер рассказал, как быстрее вернуться ко сну после пробуждения посреди ночи

Сомнолог Майкл А. Гранднер рассказал, как быстрее вернуться ко сну после пробуждения посреди ночи. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на издание Eating Well.

Попытки заснуть любой ценой, оставаясь в кровати, могут дать обратный эффект. По словам сомнолога Гранднера, естественная потребность во сне наиболее высока в начале ночи, но к трем часам утра она снижается. Если в этот период человек начинает прокручивать тревожные мысли или берет в руки смартфон, вероятность длительного бодрствования возрастает.

В такой ситуации специалист рекомендует ненадолго покинуть спальню. Лучше перейти в другое помещение с приглушенным светом и заняться спокойным делом, не требующим концентрации. Возвращаться в постель стоит только после возвращения сонливости.

Сомнолог подчеркивает, что такой прием помогает закрепить связь между кроватью и сном. Если же регулярно лежать без сна и переживать из-за этого, постель начнет ассоциироваться с тревогой, что лишь усугубит проблему бессонницы.