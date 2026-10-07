Британец описал переживания во время остановки сердца на 15 минут

Британец, переживший остановку сердца на 15 минут после употребления запрещенных веществ, сравнил свои ощущения с глубоким сном. Мужчина не видел света и описал пережитое как чувство пустоты, сообщила газета The Mirror .

Младший брат британца стал свидетелем случившегося и обратился за помощью. Пока медики ехали, он поддерживал родственника. Сам пострадавший рассказал, что во время реанимационных мероприятий откашлял черное вещество, но затем вдохнул его обратно.

Первая попытка реанимации оказалась неудачной, восстановить сердечный ритм удалось только после введения препаратов. Затем мужчина провел около четырех недель в коме.

Теперь он возвращается к привычной жизни и отказался от употребления запрещенных веществ.

До этого житель Испании рассказал, что во время часовой клинической смерти увидел суд душ.