Врач объяснил, как определить психически здорового человека

Утверждение о том, что психически здоровых людей не существует, ошибочно. Они есть и отличаются тем, что способны переносить невзгоды. Доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева сообщила об этом ТАСС .

«Безусловно, есть люди, которых однозначно можно назвать психически здоровыми. У них могут быть достаточно сильные переживания в личностно значимых ситуациях, но они не выходят за рамки нормы», — сказала она.

Для профилактики психический расстройств Соловьева посоветовала вести здоровый образ жизни. Необходимо также работать над системой отношений к личностным ценностям, позволяющим преодолевать проблемы.

Ранее Соловьева перечислила самые распространенные психические нарушения в России. Среди них депрессия.