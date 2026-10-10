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    Врач объяснил, как определить психически здорового человека

    Врач Соловьева: психически здоровые люди существуют

    Фото: РИА «Новости»

    Утверждение о том, что психически здоровых людей не существует, ошибочно. Они есть и отличаются тем, что способны переносить невзгоды. Доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева сообщила об этом ТАСС.

    «Безусловно, есть люди, которых однозначно можно назвать психически здоровыми. У них могут быть достаточно сильные переживания в личностно значимых ситуациях, но они не выходят за рамки нормы», — сказала она.

    Для профилактики психический расстройств Соловьева посоветовала вести здоровый образ жизни. Необходимо также работать над системой отношений к личностным ценностям, позволяющим преодолевать проблемы.

    Ранее Соловьева перечислила самые распространенные психические нарушения в России. Среди них депрессия.

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